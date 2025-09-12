Продовольственные товары дешевеют, но мясо снова дорожает — инфляционные тенденции августа

12:24, 12 сентября 2025
Инфляция в Украине в августе замедлилась до 13,2%.
По данным Государственной службы статистики, в августе 2025 года инфляция в Украине продолжила замедляться — до 13,2% в годовом измерении. В месячном измерении зафиксировано снижение цен на 0,2%.
Фактические показатели оказались ниже прогнозных, опубликованных НБУ в июльском Инфляционном отчете. На это повлияло расширение предложения сельхозпродукции нового урожая и действия монетарной политики.
Продовольственные товары
- Рост цен на сырые продукты питания замедлился до 23,9% г/г.
- Благодаря более высоким урожаям снизились цены на овощи и замедлился рост цен на фрукты, хотя последние остаются дорогими из-за весенних заморозков.
- Подорожание муки и круп также замедлилось.
- В то же время все виды мяса продолжили дорожать из-за роста себестоимости и сокращения поголовья.
Базовая инфляция
- Показатель снизился до 11,4%.
- Подорожание обработанных продуктов замедлилось до 17,7% г/г (молочная продукция, масло, хлеб).
- Рост стоимости непродовольственных товаров снизился до 2,8% г/г, углубилось падение цен на одежду и обувь.
Услуги
- Инфляция услуг незначительно выросла — до 14,1%, главным образом из-за повышения тарифов на мобильную связь, а также подорожания финансовых услуг, такси и медицинского страхования.
- Для большинства других услуг темпы роста цен замедлились.
Административные цены и топливо
- Рост административно регулируемых цен снизился до 10,8% г/г благодаря подешевевшему алкоголю, однако табачные изделия продолжили дорожать.
- Темпы роста цен на топливо замедлились до 6,0%. Такая динамика объясняется как незначительным снижением мировых цен на нефть, так и укреплением гривны по отношению к евро.
В целом инфляция в Украине снижается уже третий месяц подряд и демонстрирует несколько более быстрые темпы, чем ожидалось. НБУ прогнозирует, что в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится благодаря новым урожаям и мерам по поддержанию гривны.
Обновленный прогноз инфляции и макропоказателей НБУ представит 23 октября, а детальный Инфляционный отчет будет опубликован 30 октября.
