Продовольственные товары дешевеют, но мясо снова дорожает — инфляционные тенденции августа

12:24, 12 сентября 2025
Инфляция в Украине в августе замедлилась до 13,2%.
Источник фото: minfin
По данным Государственной службы статистики, в августе 2025 года инфляция в Украине продолжила замедляться — до 13,2% в годовом измерении. В месячном измерении зафиксировано снижение цен на 0,2%.

Фактические показатели оказались ниже прогнозных, опубликованных НБУ в июльском Инфляционном отчете. На это повлияло расширение предложения сельхозпродукции нового урожая и действия монетарной политики.

Продовольственные товары

  • Рост цен на сырые продукты питания замедлился до 23,9% г/г.
  • Благодаря более высоким урожаям снизились цены на овощи и замедлился рост цен на фрукты, хотя последние остаются дорогими из-за весенних заморозков.
  • Подорожание муки и круп также замедлилось.
  • В то же время все виды мяса продолжили дорожать из-за роста себестоимости и сокращения поголовья.

Базовая инфляция

  • Показатель снизился до 11,4%.
  • Подорожание обработанных продуктов замедлилось до 17,7% г/г (молочная продукция, масло, хлеб).
  • Рост стоимости непродовольственных товаров снизился до 2,8% г/г, углубилось падение цен на одежду и обувь.

Услуги

  • Инфляция услуг незначительно выросла — до 14,1%, главным образом из-за повышения тарифов на мобильную связь, а также подорожания финансовых услуг, такси и медицинского страхования.
  • Для большинства других услуг темпы роста цен замедлились.

Административные цены и топливо

  • Рост административно регулируемых цен снизился до 10,8% г/г благодаря подешевевшему алкоголю, однако табачные изделия продолжили дорожать.
  • Темпы роста цен на топливо замедлились до 6,0%. Такая динамика объясняется как незначительным снижением мировых цен на нефть, так и укреплением гривны по отношению к евро.

В целом инфляция в Украине снижается уже третий месяц подряд и демонстрирует несколько более быстрые темпы, чем ожидалось. НБУ прогнозирует, что в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится благодаря новым урожаям и мерам по поддержанию гривны.

Обновленный прогноз инфляции и макропоказателей НБУ представит 23 октября, а детальный Инфляционный отчет будет опубликован 30 октября.

