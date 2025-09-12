Продовольчі товари дешевшають, але м’ясо знову дорожчає — інфляційні тенденції серпня

Інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 13,2%.

Джерело фото: minfin

За даними Державної служби статистики, у серпні 2025 року інфляція в Україні продовжила сповільнюватися — до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі зафіксовано зниження цін на 0,2%.

Фактичні показники виявилися нижчими за прогнозні, оприлюднені НБУ в липневому Інфляційному звіті. На це вплинуло розширення пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю та дії монетарної політики.

Продовольчі товари

Зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилося до 23,9% р/р .

. Завдяки вищим врожаям знизилися ціни на овочі та пригальмувало зростання цін на фрукти, хоча останні залишаються дорогими через весняні заморозки.

Подорожчання борошна та круп також сповільнилося.

Водночас усі види м’яса продовжили дорожчати через зростання собівартості та скорочення поголів’я.

Базова інфляція

Показник знизився до 11,4% .

. Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 17,7% р/р (молочні продукти, олія, хліб).

(молочні продукти, олія, хліб). Зростання вартості непродовольчих товарів знизилося до 2,8% р/р, поглибилося падіння цін на одяг і взуття.

Послуги

Інфляція послуг незначно зросла — до 14,1% , головним чином через підвищення тарифів на мобільний зв’язок, а також подорожчання фінансових послуг, таксі та медичного страхування.

, головним чином через підвищення тарифів на мобільний зв’язок, а також подорожчання фінансових послуг, таксі та медичного страхування. Для більшості інших послуг темпи зростання цін сповільнилися.

Адміністративні ціни та паливо

Зростання адміністративно регульованих цін знизилося до 10,8% р/р завдяки дешевшому алкоголю, однак тютюнові вироби продовжили дорожчати.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися до 6,0%. Така динаміка зумовлена як незначним зниженням світових цін на нафту, так і зміцненням гривні відносно євро.

Загалом інфляція в Україні знижується вже третій місяць поспіль і демонструє дещо швидші темпи, ніж очікувалося. НБУ прогнозує, що у найближчі місяці ця тенденція збережеться завдяки новим врожаям та заходам із підтримки гривні.

Оновлений прогноз інфляції та макропоказників НБУ представить 23 жовтня, а детальний Інфляційний звіт буде оприлюднений 30 жовтня.

