Продовольчі товари дешевшають, але м’ясо знову дорожчає — інфляційні тенденції серпня

12:24, 12 вересня 2025
Інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 13,2%.
Джерело фото: minfin
За даними Державної служби статистики, у серпні 2025 року інфляція в Україні продовжила сповільнюватися — до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі зафіксовано зниження цін на 0,2%.

Фактичні показники виявилися нижчими за прогнозні, оприлюднені НБУ в липневому Інфляційному звіті. На це вплинуло розширення пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю та дії монетарної політики.

Продовольчі товари

  • Зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилося до 23,9% р/р.
  • Завдяки вищим врожаям знизилися ціни на овочі та пригальмувало зростання цін на фрукти, хоча останні залишаються дорогими через весняні заморозки.
  • Подорожчання борошна та круп також сповільнилося.
  • Водночас усі види м’яса продовжили дорожчати через зростання собівартості та скорочення поголів’я.

Базова інфляція

  • Показник знизився до 11,4%.
  • Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 17,7% р/р (молочні продукти, олія, хліб).
  • Зростання вартості непродовольчих товарів знизилося до 2,8% р/р, поглибилося падіння цін на одяг і взуття.

Послуги

  • Інфляція послуг незначно зросла — до 14,1%, головним чином через підвищення тарифів на мобільний зв’язок, а також подорожчання фінансових послуг, таксі та медичного страхування.
  • Для більшості інших послуг темпи зростання цін сповільнилися.

Адміністративні ціни та паливо

  • Зростання адміністративно регульованих цін знизилося до 10,8% р/р завдяки дешевшому алкоголю, однак тютюнові вироби продовжили дорожчати.
  • Темпи зростання цін на паливо сповільнилися до 6,0%. Така динаміка зумовлена як незначним зниженням світових цін на нафту, так і зміцненням гривні відносно євро.

Загалом інфляція в Україні знижується вже третій місяць поспіль і демонструє дещо швидші темпи, ніж очікувалося. НБУ прогнозує, що у найближчі місяці ця тенденція збережеться завдяки новим врожаям та заходам із підтримки гривні.

Оновлений прогноз інфляції та макропоказників НБУ представить 23 жовтня, а детальний Інфляційний звіт буде оприлюднений 30 жовтня.

