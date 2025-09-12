КСУ рассмотрел конституционность порядка возмещения расходов на обучение полицейских

Большая палата Конституционного Суда рассмотрела представление о конституционности норм о возмещении расходов на обучение полицейских и отдельного положения закона «Об исполнительном производстве».

Большая палата Конституционного Суда на закрытых частях пленарных заседаний рассматривала дела, представленные в форме конституционных представлений Верховным Судом.

В частности, речь шла о проверке соответствия Конституции отдельного положения абзаца второго пункта 3 Порядка возмещения расходов, связанных с содержанием лиц в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских.

Кроме того, рассматривался вопрос конституционности пункта 12 части первой 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Их рассмотрение КСУ продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата также приняла решение продлить до 13 октября срок, в рамках которого коллегии судей Конституционного Суда должны постановить определения об открытии или отказе в открытии конституционных производств по конституционным жалобам.

