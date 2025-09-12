Практика судов
  1. В Украине

КСУ рассмотрел конституционность порядка возмещения расходов на обучение полицейских

11:48, 12 сентября 2025
Большая палата Конституционного Суда рассмотрела представление о конституционности норм о возмещении расходов на обучение полицейских и отдельного положения закона «Об исполнительном производстве».
КСУ рассмотрел конституционность порядка возмещения расходов на обучение полицейских
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большая палата Конституционного Суда на закрытых частях пленарных заседаний рассматривала дела, представленные в форме конституционных представлений Верховным Судом.

В частности, речь шла о проверке соответствия Конституции отдельного положения абзаца второго пункта 3 Порядка возмещения расходов, связанных с содержанием лиц в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских.

Кроме того, рассматривался вопрос конституционности пункта 12 части первой 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Их рассмотрение КСУ продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата также приняла решение продлить до 13 октября срок, в рамках которого коллегии судей Конституционного Суда должны постановить определения об открытии или отказе в открытии конституционных производств по конституционным жалобам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа

В Верховной Раде объяснили, что Украина должна будет делать свой взнос в бюджет ЕС после вступления, но будет просить его отсрочить или уменьшить.

Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Студенты колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку – комитет согласовал законопроект

Комитет по нацбезопасности указал, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовали как способ уклонения от мобилизации.

Государственная судебная администрация проверит всех военнообязанных в аппаратах судов и ситуацию с их «бронированием»

Проверка военнообязанных в судах и в органах судебной власти продлится с сентября по декабрь.

Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС

Высший антикоррупционный суд «восстал» против расчета должностного оклада судей исходя из прожиточного минимума в 2 102 гривны – это не соответствует финансовым реалиям сегодняшнего дня.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду