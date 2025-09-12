КСУ розглянув конституційність порядку відшкодування витрат на навчання поліцейських

Велика палата Конституційного Суду розглянула подання щодо конституційності норм про відшкодування витрат на навчання поліцейських та окремого положення закону «Про виконавче провадження».

Велика палата Конституційного Суду на закритих частинах пленарних засідань розглядала справи, подані у формі конституційних подань Верховним Судом.

Зокрема, йшлося про перевірку на відповідність Конституції окремого положення абзацу другого пункту 3 Порядку відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням осіб у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Крім того, розглядалося питання конституційності пункту 12 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження».

Їхній розгляд КСУ продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата також ухвалила рішення продовжити до 13 жовтня строк, у межах якого колегії суддів Конституційного Суду мають постановити ухвали про відкриття або відмову у відкритті конституційних проваджень за конституційними скаргами.

