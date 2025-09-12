Практика судів
  1. В Україні

КСУ розглянув конституційність порядку відшкодування витрат на навчання поліцейських

11:48, 12 вересня 2025
Велика палата Конституційного Суду розглянула подання щодо конституційності норм про відшкодування витрат на навчання поліцейських та окремого положення закону «Про виконавче провадження».
КСУ розглянув конституційність порядку відшкодування витрат на навчання поліцейських
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика палата Конституційного Суду на закритих частинах пленарних засідань розглядала справи, подані у формі конституційних подань Верховним Судом.

Зокрема, йшлося про перевірку на відповідність Конституції окремого положення абзацу другого пункту 3 Порядку відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням осіб у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Крім того, розглядалося питання конституційності пункту 12 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження».

Їхній розгляд КСУ продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата також ухвалила рішення продовжити до 13 жовтня строк, у межах якого колегії суддів Конституційного Суду мають постановити ухвали про відкриття або відмову у відкритті конституційних проваджень за конституційними скаргами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна буде просити тимчасово відтермінувати або зменшити свої внески до бюджету ЄС у разі вступу — Роксолана Підласа

У Верховній Раді пояснили, що Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити.

Пленум Верховного Суду ухвалив рішення щодо законопроектів про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів суддів

Обидва законопроекти запроваджують залежність від Кабміну, адже розмір орудної величини для розрахунку окладів суддів буде встановлюватися за поданням уряду щорічно в бюджеті – Пленум ВС рекомендував законодавцю врахувати його зауваження.

Учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку — комітет погодив законопроект

Комітет з нацбезпеки вказав, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.

Державна судова адміністрація перевірить усіх військовозобов’язаних в апаратах судів та ситуацію з їх «бронюванням»

Перевірка військовозобов’язаних в судах та в органах судової влади триватиме з вересня по грудень.

Продовження обмеження розміру суддівської винагороди є неприпустимим і становить загрозу для ефективного функціонування судів та Вищого антикорупційного суду — ВАКС

Вищий антикорупційний суд «повстав» проти розрахунку посадового окладу суддів з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні – це не відповідає фінансовим реаліям сьогодення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду