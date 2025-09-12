СБУ задержала протоиерея УПЦ МП, корректировавшего обстрелы Сумщины

Священнослужитель отслеживал местонахождение подразделений и фортификационных сооружений ВСУ и передавал эту информацию российским военным.

Контрразведка Службы безопасности задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ МП, который оказался корректировщиком российской военной разведки.

По информации СБУ, клирик отслеживал локацию боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны и передавал их врагу. Больше всего РФ интересовали координаты штабов и укрепрайонов на приграничных Сумской области.

По имеющимся данным, оккупанты планировали нанести удары по этим позициям украинских войск и создать «мертвую зону» вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться к подходу основных сил противника.

Клирик завуалированно выспрашивал информацию у прихожан, затем самостоятельно выезжал на местность и проверял там наличие военных объектов. После обнаружения потенциальных целей информатор отчитывался российскому куратору голосовыми и текстовыми сообщениями в мессенджере.

СБУ задержала настоятеля храма и заблаговременно провели комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны. У священника обнаружили пророссийские книги и телефон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.

Ему объявили подозрение и отправили под стражу.

