СБУ затримала протоієрея УПЦ МП, який коригував обстріли Сумщини

15:41, 12 вересня 2025
Священнослужитель відслідковував місця розташування підрозділів та фортифікаційних споруд ЗСУ і передавав цю інформацію російським військовим.
СБУ затримала протоієрея УПЦ МП, який коригував обстріли Сумщини
Контррозвідка Служби безпеки затримала настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ МП, який виявився коригувальником російської воєнної розвідки.

За інформацією СБУ, клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони та передавав їх ворогу. Найбільше РФ цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні Сумської області.

За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити «мертву зону» вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника.

Клірик завуальовано випитував інформацію у прихожан, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів. Після виявлення потенційних цілей інформатор звітував російському куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері.

СБУ затримала настоятеля храму і завчасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони. У священника знайшли проросійські книги та телефон із доказами співпраці з окупантами.

Йому оголосили підозру та відправили під варту.

СБУ

