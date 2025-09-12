СБУ затримала протоієрея УПЦ МП, який коригував обстріли Сумщини

Священнослужитель відслідковував місця розташування підрозділів та фортифікаційних споруд ЗСУ і передавав цю інформацію російським військовим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контррозвідка Служби безпеки затримала настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ МП, який виявився коригувальником російської воєнної розвідки.

За інформацією СБУ, клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони та передавав їх ворогу. Найбільше РФ цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні Сумської області.

За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити «мертву зону» вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника.

Клірик завуальовано випитував інформацію у прихожан, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів. Після виявлення потенційних цілей інформатор звітував російському куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері.

СБУ затримала настоятеля храму і завчасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони. У священника знайшли проросійські книги та телефон із доказами співпраці з окупантами.

Йому оголосили підозру та відправили під варту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.