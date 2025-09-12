На Волыни боеприпас с самолета разрушил дом — ГБР взялось за расследование

Во время полета истребителя произошел несанкционированный сброс боеприпаса, попавшего в частный жилой дом.

Государственное бюро расследований расследует инцидент с падением боеприпаса с украинского истребителя на частный дом в селе Копыль Луцкого района Волынской области.

По предварительным данным ГБР, 11 сентября во время полета истребителя произошел несанкционированный сброс боеприпаса. Снаряд попал в частное здание и полностью разрушил его. К счастью, в тот момент в доме никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа ГБР.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

