На Волыни боеприпас с самолета разрушил дом — ГБР взялось за расследование

13:00, 12 сентября 2025
Во время полета истребителя произошел несанкционированный сброс боеприпаса, попавшего в частный жилой дом.
Государственное бюро расследований расследует инцидент с падением боеприпаса с украинского истребителя на частный дом в селе Копыль Луцкого района Волынской области.

По предварительным данным ГБР, 11 сентября во время полета истребителя произошел несанкционированный сброс боеприпаса. Снаряд попал в частное здание и полностью разрушил его. К счастью, в тот момент в доме никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа ГБР.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

