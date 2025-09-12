Практика судів
  1. В Україні

На Волині боєприпас із літака зруйнував будинок — ДБР взялося за розслідування

13:00, 12 вересня 2025
Під час польоту винищувача стався несанкціонований скид боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок.
На Волині боєприпас із літака зруйнував будинок — ДБР взялося за розслідування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань розслідує інцидент із падінням боєприпасу з українського винищувача на приватний будинок у селі Копилля Луцького району Волинської області.

За попередніми даними ДБР, 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований скид боєприпасу. Снаряд влучив у приватний будинок і повністю зруйнував його. На щастя, у той момент у помешканні нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група ДБР.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.

Україна буде просити тимчасово відтермінувати або зменшити свої внески до бюджету ЄС у разі вступу — Роксолана Підласа

У Верховній Раді пояснили, що Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити.

Пленум Верховного Суду ухвалив рішення щодо законопроектів про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів суддів

Обидва законопроекти запроваджують залежність від Кабміну, адже розмір орудної величини для розрахунку окладів суддів буде встановлюватися за поданням уряду щорічно в бюджеті – Пленум ВС рекомендував законодавцю врахувати його зауваження.

Учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку — комітет погодив законопроект

Комітет з нацбезпеки вказав, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.

Державна судова адміністрація перевірить усіх військовозобов’язаних в апаратах судів та ситуацію з їх «бронюванням»

Перевірка військовозобов’язаних в судах та в органах судової влади триватиме з вересня по грудень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду