На Волині боєприпас із літака зруйнував будинок — ДБР взялося за розслідування

Під час польоту винищувача стався несанкціонований скид боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок.

Державне бюро розслідувань розслідує інцидент із падінням боєприпасу з українського винищувача на приватний будинок у селі Копилля Луцького району Волинської області.

За попередніми даними ДБР, 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований скид боєприпасу. Снаряд влучив у приватний будинок і повністю зруйнував його. На щастя, у той момент у помешканні нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група ДБР.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них.

