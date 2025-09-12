Во Львовской области будут судить руководителя общественной организации, который требовал $10 тысяч за фейковую инвалидность

Практика судов
Перед судом предстанет 23-летний мужчина, который обещал военнообязанному «оформить» инвалидность для избежания мобилизации.
Во Львовской области будут судить руководителя общественной организации, который за 10 тысяч долларов обещал помочь военнообязанному в установлении группы инвалидности. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в ноябре 2024 года 23-летний мужчина реализовал противоправную схему получения неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии.

Злоумышленник уверял, что при его содействии военнообязанному установят II группу инвалидности, что позволит избежать мобилизации на «законных основаниях».

Такую услугу он оценил в 10 тысяч долларов, которые позже при встрече получил от «клиента».

Обвиняемому инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

прокуратура Львов взятка военнообязанный инвалидность

