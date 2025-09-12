Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині судитимуть керівника громадської організації, який вимагав $10 тисяч за фейкову інвалідність

19:35, 12 вересня 2025
Перед судом постане 23-річний чоловік, який обіцяв військовозобов’язаному «оформити» інвалідність для уникнення мобілізації.
На Львівщині судитимуть керівника громадської організації, який за 10 тисяч доларів обіцяв допомоги військовозобов’язаному у встановленні групи інвалідності. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у листопаді 2024 року 23-річний чоловік  реалізував протиправну схему одержання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб медико-соціальної експертної комісії.

Зловмисник запевняв, що за його сприяння військовозобов’язаному встановлять ІІ групу інвалідності, що дозволить уникнути мобілізації на «законних підставах».

Таку послугу він оцінив у 10 тисяч доларів, які згодом при зустрічі отримав від «клієнта».

Обвинуваченому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

