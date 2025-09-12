Возмещают ли расходы работникам при переводе на работу в другой город — разъяснение

В Госслужбе по труду напомнили, что работникам, которых переводят, принимают или направляют на работу в другую местность, гарантированы компенсации и возмещение расходов.
Соответствующие гарантии предусмотрены статьей 120 Кодекса законов о труде Украины. Ее действие не было приостановлено даже во время военного положения, согласно Закону «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» №2136-IX.
Что возмещают работникам
В случае перевода или направления на работу в другую местность работникам выплачиваются:
В случае, когда работника принимают на работу по предварительной договоренности, выплачиваются те же компенсации, за исключением единовременного пособия (оно может быть предоставлено только по соглашению сторон).
Дополнительное регулирование
Размеры и порядок выплат определены законодательством и постановлением Кабинета Министров от 2 марта 1998 года №255 «О гарантиях и компенсациях при переезде на работу в другую местность».
В Госслужбе по труду подчеркивают: эти выплаты являются минимальными государственными гарантиями, предусмотренными законом, и должны обязательно выполняться работодателями.
