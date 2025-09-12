Практика судов
Возмещают ли расходы работникам при переводе на работу в другой город — разъяснение

18:41, 12 сентября 2025
Работники, которых переводят в другую местность, имеют право на компенсацию расходов — от оплаты проезда и перевозки имущества до суточных и единовременного пособия.
В Госслужбе по труду напомнили, что работникам, которых переводят, принимают или направляют на работу в другую местность, гарантированы компенсации и возмещение расходов.

Соответствующие гарантии предусмотрены статьей 120 Кодекса законов о труде Украины. Ее действие не было приостановлено даже во время военного положения, согласно Закону «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» №2136-IX.

Что возмещают работникам

В случае перевода или направления на работу в другую местность работникам выплачиваются:

  • стоимость проезда для работника и членов его семьи;
  • расходы на перевозку имущества;
  • суточные за время пребывания в дороге;
  • единовременное пособие работнику и каждому члену семьи, который переезжает;
  • заработная плата за дни сборов в дорогу и обустройства на новом месте (не более 6 дней), а также за время в дороге.

В случае, когда работника принимают на работу по предварительной договоренности, выплачиваются те же компенсации, за исключением единовременного пособия (оно может быть предоставлено только по соглашению сторон).

Дополнительное регулирование

Размеры и порядок выплат определены законодательством и постановлением Кабинета Министров от 2 марта 1998 года №255 «О гарантиях и компенсациях при переезде на работу в другую местность».

В Госслужбе по труду подчеркивают: эти выплаты являются минимальными государственными гарантиями, предусмотренными законом, и должны обязательно выполняться работодателями.

