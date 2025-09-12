Чи відшкодовують витрати працівникам при переведенні на роботу в інше місто — роз’яснення

Працівники, яких переводять в іншу місцевість, мають право на компенсацію витрат — від оплати проїзду та перевезення майна до добових і одноразової допомоги.

У Держпраці нагадали, що працівникам, яких переводять, приймають або направляють на роботу в іншу місцевість, гарантовані компенсації та відшкодування витрат.

Відповідні гарантії передбачені статтею 120 Кодексу законів про працю України. Її дія не була зупинена навіть під час воєнного стану, згідно із Законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» №2136-IX.

Що відшкодовують працівникам

У разі переведення чи направлення на роботу в іншу місцевість працівникам виплачуються:

вартість проїзду для працівника та членів його сім’ї;

витрати на перевезення майна;

добові за час перебування в дорозі;

одноразова допомога працівнику і кожному члену сім’ї, який переїжджає;

заробітна плата за дні зборів у дорогу й облаштування на новому місці (не більше 6 днів), а також за час у дорозі.

У випадку, коли працівника приймають на роботу за попередньою домовленістю, виплачуються ті ж компенсації, за винятком одноразової допомоги (вона може бути надана лише за згодою сторін).

Додаткове регулювання

Розміри і порядок виплат визначені законодавством та постановою Кабінету міністрів від 2 березня 1998 року №255 «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість».

У Держпраці підкреслюють: ці виплати є мінімальними державними гарантіями, передбаченими законом, і мають обов’язково виконуватися роботодавцями.

