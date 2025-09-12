Что делать в случае потери бумажного военного билета – разъяснение

Потеря или повреждение военного билета считается правонарушением и влечет за собой штраф.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военный билет в Украине может быть электронным и бумажным, однако именно бумажный документ остается обязательным для ряда процедур — в частности при внесении изменений в учетные данные или снятии с воинского учета.

Потеря или повреждение военного билета считается правонарушением и влечет за собой штраф.

В рамках социального проекта «Юстиция военным» специалисты разъяснили:

как восстановить потерянный или поврежденный военный билет;

какие документы для этого нужны;

сколько времени занимает процедура.

Видео с разъяснениями ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.