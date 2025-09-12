Що робити у разі втрати паперового військового квитка – роз’яснення

Військовий квиток в Україні може бути електронним і паперовим, однак саме паперовий документ залишається обов’язковим для низки процедур — зокрема під час внесення змін до облікових даних або зняття з військового обліку.
Втрата чи пошкодження військового квитка вважається правопорушенням і тягне за собою штраф.
У межах соціального проєкту «Юстиція військовим», фахівці роз’яснили:
Відео з роз’ясненнями нижче:
