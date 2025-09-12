Що робити у разі втрати паперового військового квитка – роз’яснення

Втрата чи пошкодження військового квитка вважається правопорушенням і тягне за собою штраф.

Військовий квиток в Україні може бути електронним і паперовим, однак саме паперовий документ залишається обов’язковим для низки процедур — зокрема під час внесення змін до облікових даних або зняття з військового обліку.

У межах соціального проєкту «Юстиція військовим», фахівці роз’яснили:

як відновити втрачений або пошкоджений військовий квиток;

які документи для цього потрібні;

скільки часу займає процедура.

