В Ровно водителю Ауди, который под наркотиками сбил насмерть мотоциклиста, изменили меру пресечения

19:53, 12 сентября 2025
Апелляционный суд изменил меру пресечения 32-летнему подозреваемому в смертельном ДТП с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.
Ровенский апелляционный суд постановил взять под стражу 32-летнего жителя области, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. До этого он находился под круглосуточным домашним арестом, однако, несмотря на запрет управлять транспортными средствами, неоднократно нарушал решение суда и продолжал садиться за руль. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что авария произошла 28 сентября 2024 года на улице Ленокомбинатовской в Ровно. Водитель Audi Q7, лишенный права управления и находясь в состоянии наркотического опьянения, при повороте налево выехал на встречную полосу, пересек двойную сплошную линию. Там он столкнулся с мотоциклом Kawasaki GPZ 500S, 25-летний водитель которого погиб.

27 августа 2025 года мужчине было объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286-1 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).Местный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Не согласившись с определением суда, прокурор обжаловал его в Ровенский апелляционный суд, просил его отменить и постановить новое определение — об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Среди рисков, озвученных прокурором в судебном заседании, — совершение другого уголовного правонарушения и уклонение от органов досудебного расследования и суда.

Апеллянт напомнил суду, что подозреваемый неоднократно судим за совершение преступлений в сфере оборота наркотических веществ. В 2022 году он был лишен местным судом свободы на срок два года и на основании ст. 75 УК Украины был освобожден от отбывания назначенного наказания с испытанием на срок 1 год 6 месяцев.

Несмотря на то, что подозреваемый имеет погашенную судимость, он, будучи лишенным в установленном законом порядке права управления транспортными средствами, сознательно и систематически игнорирует решение суда и продолжает управлять автомобилем. Более того, в отношении него неоднократно составлялись административные протоколы и он привлекался к административной ответственности по ст. 122, 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, последний раз — 27 февраля 2025 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения, уже после смертельного ДТП, по которому ему объявлено подозрение в уголовном производстве.

Против удовлетворения апелляционной жалобы прокурора выступили подозреваемый и его защитник, просили её отклонить, а обжалованное определение местного суда оставить без изменений.

Коллегия судей пришла к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы прокурора и отменила определение суда предыдущей инстанции, постановив новое — об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Определение Ровенского апелляционного суда будет действовать до 27 октября 2025 года и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

