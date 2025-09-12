У Рівному водію Аudі, який під наркотиками збив на смерть мотоцикліста, змінили запобіжний захід

Апеляційний суд змінив запобіжний захід 32-річному підозрюваному у смертельній ДТП з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.

Фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський апеляційний суд постановив взяти під варту 32-річного жителя області, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП. До цього він перебував під цілодобовим домашнім арештом, однак, попри заборону керувати транспортними засобами, неодноразово порушував рішення суду та продовжував сідати за кермо. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що аварія сталася 28 вересня 2024 року на вулиці Льонокомбінатівській у Рівному. Водій Audi Q7, позбавлений права керування та перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, під час повороту ліворуч виїхав на зустрічну смугу, перетнувши подвійну суцільну лінію. Там він зіткнувся з мотоциклом Kawasaki GPZ 500S, 25-річний водій якого загинув.

27 серпня 2025 року чоловіку було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Місцевий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Не погодившись із ухвалою суду, прокурор оскаржив її до Рівненського апеляційного суду, просив її скасувати та постановити нову ухвалу — про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Серед ризиків, озвучених прокурором у судовому засіданні — вчинення іншого кримінального правопорушення й ухилення від органів досудового розслідування та суду.

Апелянт нагадав суду, що підозрюваний неодноразово судимий за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних речовин. У 2022 році він був позбавлений місцевим судом волі на строк два роки та на підставі ст.75 КК України був звільнений від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців.

Попри те, що підозрюваний має погашену судимість, він, будучи позбавленим у встановленому законом порядку права керування транспортними засобами, свідомо та систематично ігнорує рішення суду й продовжує керувати автомобілем. Більше того, відносно нього неодноразово складалися адміністративні протоколи та він притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 122, 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, востаннє — 27 лютого 2025 року за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, вже після смертельної ДТП, щодо якої йому оголошено підозру у кримінальному провадженні.

Проти задоволення апеляційної скарги прокурора виступили підозрюваний та його захисник, просили її відхилити, а оскаржену ухвалу місцевого суду залишити без змін.

Колегія суддів прийшла до висновку про задоволення апеляційної скарги прокурора та скасувала ухвалу суду попередньої інстанції, постановивши нову — про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Ухвала Рівненського апеляційного суду діятиме до 27 жовтня 2025 року й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.