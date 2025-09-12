Практика судов
  1. В Украине

Дисциплинарная ответственность работников: какие правовые основания

23:57, 12 сентября 2025
За нарушение трудовой дисциплины к работнику могут применить только одно взыскание — выговор или увольнение.
Дисциплинарная ответственность работников: какие правовые основания
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дисциплинарная ответственность работников является важным элементом трудовых отношений, ведь она обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее выполнение должностных обязанностей. Законодательство Украины определяет четкие правовые основания и порядок применения дисциплинарных взысканий, чтобы гарантировать баланс между правами работодателя и работника.

Гоструда напоминает, что работник, согласно заключенному трудовому договору, обязан выполнять работу, определенную этим договором, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку (ст. 21 КЗоТ Украины), работать добросовестно и честно, своевременно и точно выполнять распоряжения собственника или уполномоченного им органа, соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, требования нормативных актов по охране труда, бережно относиться к имуществу собственника (ст. 139 КЗоТ Украины).

Нарушение работником трудовой дисциплины, невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него трудовых обязанностей является основанием для применения к работнику меры дисциплинарного взыскания (п. 24 Типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций, утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам по согласованию с ВЦСПС от 20 июля 1984 года № 213ст., ст. 147 КЗоТ Украины).

За нарушение трудовой дисциплины к работнику может применяться только одно из следующих взысканий:

выговор;

увольнение.

Законодательством, уставами и положениями о дисциплине могут быть предусмотрены для отдельных категорий работников и другие дисциплинарные взыскания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел – Верховный Суд

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду