Дисциплинарная ответственность работников: какие правовые основания

За нарушение трудовой дисциплины к работнику могут применить только одно взыскание — выговор или увольнение.

Дисциплинарная ответственность работников является важным элементом трудовых отношений, ведь она обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее выполнение должностных обязанностей. Законодательство Украины определяет четкие правовые основания и порядок применения дисциплинарных взысканий, чтобы гарантировать баланс между правами работодателя и работника.

Гоструда напоминает, что работник, согласно заключенному трудовому договору, обязан выполнять работу, определенную этим договором, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку (ст. 21 КЗоТ Украины), работать добросовестно и честно, своевременно и точно выполнять распоряжения собственника или уполномоченного им органа, соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, требования нормативных актов по охране труда, бережно относиться к имуществу собственника (ст. 139 КЗоТ Украины).

Нарушение работником трудовой дисциплины, невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него трудовых обязанностей является основанием для применения к работнику меры дисциплинарного взыскания (п. 24 Типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций, утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам по согласованию с ВЦСПС от 20 июля 1984 года № 213ст., ст. 147 КЗоТ Украины).

За нарушение трудовой дисциплины к работнику может применяться только одно из следующих взысканий:

выговор;

увольнение.

Законодательством, уставами и положениями о дисциплине могут быть предусмотрены для отдельных категорий работников и другие дисциплинарные взыскания.

