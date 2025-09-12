Практика судів
Дисциплінарна відповідальність працівників: які правові підстави

23:57, 12 вересня 2025
За порушення трудової дисципліни до працівника можуть застосувати тільки одне стягнення — догану або звільнення.
Дисциплінарна відповідальність працівників є важливим елементом трудових відносин, адже забезпечує дотримання трудової дисципліни та належне виконання посадових обов’язків. Законодавство України визначає чіткі правові підстави та порядок застосування дисциплінарних стягнень, аби гарантувати баланс між правами роботодавця й працівника.

Держпраці нагадує, що працівник, згідно з укладеним трудовим договором зобов’язаний виконувати роботу, визначену цим договором, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові (ст. 21 КЗпП України), працювати сумлінно і чесно, вчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника (ст. 139 КЗпП України).

Порушення працівником трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання покладених на нього трудових обов’язків є підставою для застосування до працівника заходу дисциплінарного стягнення (п. 24 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213ст., ст. 147 КЗпП України).

За порушення трудової дисципліни до працівника може застосовуватися лише один із таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

