В Пенсионном фонде объяснили, влияет ли отсутствие централизованного отопления на право многодетных семей на льготы

Размер льготы или субсидии и самое право на их получение определяют отдельно для каждой семьи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде объяснили, что многодетные семьи могут воспользоваться правом на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг даже тогда, когда дом не подключен к централизованному отоплению, но есть условия.

Семьи, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей, имеют право на скидку в 50%, в частности, на стоимость твердого и жидкого печного бытового топлива (если дома не имеют централизованного отопления, не используют для отопления природный газ или электрическую энергию).

Указанная льгота предоставляется при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев исходя из расчета на одного члена семьи не превышает размера дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы (в 2025 году это 4 240 грн).

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев из месяца определения соответствующего права, но не более чем до последнего дня календарного года. С нового календарного года право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг определяется органами Пенсионного фонда Украины автоматически в соответствии с доходами семьи.

В то же время семья, имеющая право на льготу, может обратиться за назначением жилищной субсидии (в частности, если доход семьи превышает доход, дающий право на льготу).

Право на льготу или жилищную субсидию, их размеры для каждой семьи определяются индивидуально.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.