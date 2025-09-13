У Пенсійному фонді пояснили, чи впливає відсутність централізованого опалення на право багатодітних родин на пільги

Розмір пільги чи субсидії та саме право на їх отримання визначають окремо для кожної сім’ї.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді пояснили, що багатодітні родини можуть скористатися правом на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг навіть тоді, коли будинок не підключений до централізованого опалення, але є умови.

Родини, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, мають право на знижку у 50 %, зокрема, на вартість твердого та рідкого пічного побутового палива (якщо будинки не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію).

Зазначена пільга надається за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за попередні шість місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги (у 2025 році це 4 240 грн).

Пільга надається протягом 12 місяців із місяця визначення відповідного права, але не більше ніж до останнього дня календарного року. З нового календарного року право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг визначається органами Пенсійного фонду України автоматично відповідно до доходів сім’ї.

Водночас сім’я, яка має право на пільгу, може звернутися за призначенням житлової субсидії (зокрема, якщо дохід сім’ї перевищує дохід, що дає право на пільгу).

Право на пільгу або житлову субсидію, їх розміри для кожної сім’ї визначаються індивідуально.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.