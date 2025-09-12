Зеленский в шутку сравнил Келлога с ПВО и предложил ему гражданство и квартиру

Владимир Зеленский в шутку назвал Кита Келлога не худшим средством ПВО, чем Patriot.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог находится в Киеве, то россияне не наносят массированных ударов. Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть ПВО не хуже, чем «Пэтриоты». Об этом он сказал на встрече «Ялтинская европейская стратегия».

«Хочу сейчас также особо поблагодарить генерала Келлога: действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что у Соединенных Штатов есть ПВО не хуже, чем «Пэтриоты». Об этом действительно, господин генерал, говорят каждый раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, Кит Келлог, киевляне точно могут немного выспаться. Хотелось бы, чтобы вы ездили по всем городам Украины. Мы бы хотели действительно еще несколько таких американских систем для нашего государства. И это на самом деле не совсем шутка. Честно», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что во время визитов в Киев представителя президента Трампа убийцы воздерживаются от убийств.

По его словам, у Соединенных Штатов есть сила так влиять на Путина, чтобы он хотя бы корректировал свое поведение.

«И очень интересный такой вопрос: как это работает?

Я помню, когда представитель Китая ехал в Россию, то они реально передавали нам ноту, передавали все сигналы из Пекина, сигналы, чтобы мы не использовали дальнобойное оружие в то время, когда Китай — в России. Интересно, у Америки с Россией это так же работает, господин генерал?

Возможно, это и есть вариант, как реализовать ceasefire, о котором еще в феврале говорил президент Трамп. Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство, все, что нужно, квартиру… все, что нужно, если это будет побуждать Россию к прекращению огня», — добавил Глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.