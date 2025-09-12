Практика судів
Зеленський жартома порівняв Келлога з ППО і запропонував йому громадянство та квартиру

17:51, 12 вересня 2025
Володимир Зеленський жартома назвав Кіта Келлога не гіршим засобом ППО, ніж Patriot.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог перебуває в Києві, то росіяни не завдають масованих ударів. Він підкреслив, що у Сполучених Штатів є ППО не гірше, ніж «Петріоти». Про це він сказав на зустрічі «Ялтинська європейська стратегія»

«Хочу зараз також особливо подякувати генералу Келлогу: дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірше, ніж «петріоти». Про це дійсно, пане генерале, кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, Кіт Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави. І це насправді не зовсім жарт. Чесно», - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, під час візитів в Києві представника президента Трампа убивці утримуються від убивств.

За його словами, у Сполучених Штатів є сила, щоб так впливати на Путіна, щоб він принаймні корегував свою поведінку.

«І дуже цікаве таке питання: як це працює?

Я памʼятаю, коли представник Китаю їхав до Росії, то вони реально передавали нам ноту, передавали всі сигнали з Пекіна, сигнали, щоб ми не використовували далекобійну зброю в той час, коли Китай – у Росії. Цікаво, у Америки з Росією це так само працює, пане генерале?

Можливо, це і є варіант, як реалізувати ceasefire, про який ще в лютому говорив Президент Трамп. Я готовий надати генералу Келлогу громадянство, все, що потрібно, квартиру… все що потрібно, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню», - додав Глава держави.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне. 

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

