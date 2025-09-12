Ціль Путіна – це окупація всієї України, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять РФ воювати.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне. Про це він сказав на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія».

«Ціль Путіна – це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик.

«Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку», - заявив Президент.

