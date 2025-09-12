Цель Путина – это оккупация всей Украины, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия должна поверить, что Америка, Европа и в целом Запад не позволят РФ воевать.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо. Об этом он сказал на ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия».

«Цель Путина – это оккупация всей Украины. И что бы он кому ни говорил, понятно: он так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели фундаментально. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что именно поэтому так принципиально, чтобы были сильные ответы на каждый вызов.

«Россия должна поверить, что Америка, Европа и в целом Запад не позволят России воевать. Нужен действительно сильный прессинг, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель сохранить свою систему, свою экономику», — заявил Президент.

