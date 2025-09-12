Шмыгаль обсудил с Келлогом вопрос поставок Украине новых систем Patriot

Денис Шмыгаль и Кит Келлог также обсудили вопрос поставок боеприпасов к системам Patriot.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом, в ходе которой стороны обсудили поставки Украине новых систем Patriot и боеприпасов к ним.

Глава Минобороны сообщил, что проинформировал генерала Келлога о результатах заседания «Рамштайн» на этой неделе, в ходе которого были получены сильные сигналы поддержки.

«Обсудили возможность получения Силами обороны Украины новых систем Patriot и боеприпасов к ним», — сказал он.

Денис Шмыгаль добавил, что предоставили делегации данные о ситуации на поле боя, а также детали российской провокации против Польши.

«Такими действиями Россия тестирует реакцию НАТО, поэтому ответ союзников должен быть скоординированным и решительным. Призвал усилить санкционное давление на агрессора», — заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.