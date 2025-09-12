Шмигаль обговорив з Келлогом питання постачання Україні нових систем Patriot

Денис Шмигаль та Кіт Келлог також обговорили питання постачання боєприпасів до систем Patriot.

Міністр оборони України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом під час якої сторони обговорили постачання Україні нових систем Patriot та боєприпасів до них.

Очільник Міноборони повідомив, що поінформував генерала Келлога про результати засідання «Рамштайн» цього тижня, під час якого були отримані сильні сигнали підтримки.

«Обговорили можливість отримання Силами оборони України нових систем Patriot та боєприпасів до них», - сказав він.

Денис Шмигаль додав, що надали делегації дані про ситуацію на полі бою, а також деталі російської провокації проти Польщі.

«Такими діями росія тестує реакцію НАТО, тож відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою. Закликав посилити санкційний тиск на агресора», - заявив він.

