МИД: Украина и Польша достигли прогресса в решении исторических вопросов

Украина и Польша отмечают продвижение в урегулировании «чувствительных вопросов национальной памяти». Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции с главой польского МИД Радославом Сикорским в Киеве, в конце сентября в селе Юречкова Подкарпатского воеводства должны начаться поисковые работы.

«У нас уже есть несколько завершенных кейсов эксгумации в Украине — в Пужниках и Збоищах. В конце сентября ожидаем начала работ в Польше», — отметил Сибига, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, стороны договорились и далее поддерживать конструктивный диалог по историческим вопросам.

«Ради нашего будущего, единства и силы, защиты от общего врага мы должны находить понимание относительно прошлого. И это в наших силах», — добавил министр.

Напомним, что на Тернопольщине перезахоронили останки, найденные во время поисковых работ в Пужниках.

