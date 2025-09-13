Практика судов
  1. В Украине

После разрешения выезда за границу мужчин до 23 лет в Польше зафиксировали резкий рост въездов из Украины

10:19, 13 сентября 2025
За первую неделю после изменений в законодательстве зафиксировано более 10 тысяч въездов украинцев 18-22 лет.
После разрешения выезда за границу мужчин до 23 лет в Польше зафиксировали резкий рост въездов из Украины
Источник фото: POLUKR.net / Андрей Поликовский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На польско-украинской границе за первую неделю после изменений в законодательстве зафиксировано более 10 тысяч въездов украинцев в возрасте 18–22 лет — в 10–12 раз больше, чем ранее, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Новые правила действуют с 26 августа: несмотря на военное положение, юноши этой возрастной группы получили право на выезд. Такое решение приняли, чтобы дать молодым украинцам возможность учиться и работать за границей.

По данным пограничников, в период с 28 августа по 3 сентября на пунктах пропуска Подкарпатья зафиксировали 6,1 тыс. въездов мужчин в возрасте 18–22 лет (выбыло — около 2 тыс.). Для сравнения, неделей ранее, с 21 по 27 августа, среди 279,5 тыс. путешественников на этом направлении лишь около 500 человек этой возрастной категории пересекли границу в сторону Польши (выбыло более 650).

Аналогичная динамика наблюдается и в Люблинском воеводстве. По словам младшего хорунжего пограничной службы Павела Смыка, в течение первой недели после изменений — с 28 августа по 3 сентября — туда прибыли 4 605 украинцев в возрасте 18–22 лет, тогда как выбыло лишь 1 301.

В то же время в Госпогранслужбе сообщили, что пока не фиксируют увеличения пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18–22 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Польша Украина граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зарплаты чиновников будут отвязаны от прожиточного минимума, и это не будет давить на бюджет — Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев прогнозирует, что законопроект об «орудийных величинах», который предусматривает отвязку от прожиточного минимума зарплат чиновников – в частности судей, прокуроров, НАБУ, НАЗК и других – будет принят.

Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

Кабмин предлагает оптимизировать спецпроверки лиц, которые перемещаются с должности на должность в пределах одного органа

Предлагается оптимизировать процедуры и условия проведения спецпроверки в случае, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления и в отношении такого лица уже проводилась специальная проверка.

«Судебно-юридическая газета» вошла в состав профильных групп по вопросам ВККС, ВСП и судов Экспертной группы при ВСК Верховной Рады

Экспертная группа при ВСК утвердила регламент своей работы и определила состав профильных групп.

Верховный Суд: изменение обстоятельств после принятия решения не является основанием для кассационного пересмотра

Суд кассационной инстанции проверяет законность судебного решения, исходя из фактических обстоятельств, которые существовали на момент его принятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області