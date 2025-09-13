После разрешения выезда за границу мужчин до 23 лет в Польше зафиксировали резкий рост въездов из Украины

За первую неделю после изменений в законодательстве зафиксировано более 10 тысяч въездов украинцев 18-22 лет.

Источник фото: POLUKR.net / Андрей Поликовский

На польско-украинской границе за первую неделю после изменений в законодательстве зафиксировано более 10 тысяч въездов украинцев в возрасте 18–22 лет — в 10–12 раз больше, чем ранее, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Новые правила действуют с 26 августа: несмотря на военное положение, юноши этой возрастной группы получили право на выезд. Такое решение приняли, чтобы дать молодым украинцам возможность учиться и работать за границей.

По данным пограничников, в период с 28 августа по 3 сентября на пунктах пропуска Подкарпатья зафиксировали 6,1 тыс. въездов мужчин в возрасте 18–22 лет (выбыло — около 2 тыс.). Для сравнения, неделей ранее, с 21 по 27 августа, среди 279,5 тыс. путешественников на этом направлении лишь около 500 человек этой возрастной категории пересекли границу в сторону Польши (выбыло более 650).

Аналогичная динамика наблюдается и в Люблинском воеводстве. По словам младшего хорунжего пограничной службы Павела Смыка, в течение первой недели после изменений — с 28 августа по 3 сентября — туда прибыли 4 605 украинцев в возрасте 18–22 лет, тогда как выбыло лишь 1 301.

В то же время в Госпогранслужбе сообщили, что пока не фиксируют увеличения пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18–22 лет.

