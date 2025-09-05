Практика судов
В ГПСУ раскрыли, вырос ли пассажиропоток после разрешения мужчинам 18-22 лет выезжать за границу

10:46, 5 сентября 2025
Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко заявил, что летом пассажиропоток был выше, но с 1 сентября традиционно снизился.
Фото: informator.ua
В Государственной пограничной службе сейчас не фиксируют увеличения пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18–22 лет.

По словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, с 28 августа, когда начали действовать изменения в правила пересечения, «существенного увеличения этой категории граждан не произошло». Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Демченко также добавил, что в последнее время российская пропаганда распространяет ложные утверждения о якобы массовом выезде украинских мужчин за границу.

Еще он подчеркнул, что летом пассажиропоток был выше, но с 1 сентября традиционно снизился. Если в будние дни августа границу пересекали 125–135 тыс. человек, то сейчас — около 105–107 тыс. в день. При этом преимущество сохраняется на въезд в Украину.

Напомним, с 28 августа вступили в силу новые правила, которые позволяют мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, однако не все смогли воспользоваться этой возможностью из-за определенных ограничений.

Как сообщили в Пограничной службе, несколько граждан получили отказ в выезде из-за того, что находились в розыске. Пограничники имеют доступ к системе «Оберег», чтобы проверить, не уклоняются ли люди от обновления учетных данных.

Добавим, в Верховной Раде считают, что свободное пересечение границы мужчинами 18–22 лет будет стимулировать их въезд в Украину.

