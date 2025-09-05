Практика судів
У ДПСУ розкрили, чи зріс пасажиропотік після дозволу чоловікам 18-22 років виїздити за кордон

10:46, 5 вересня 2025
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що влітку пасажиропотік був вищим, але з 1 вересня традиційно знизився.
Фото: informator.ua
У Державній прикордонній службу наразі не фіксують збільшення пасажиропотоку на кордоні після набуття чинності норми про виїзд чоловіків віком 18-22 років.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, з 28 серпня, коли почали діяти зміни до правил перетину, «суттєвого збільшення цієї категорії громадян не відбулося». Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Демченко також додав, що останнім часом російська пропаганда поширює неправдиві твердження про нібито масовий виїзд українських чоловіків за кордон.

Ще він підкреслив, що влітку пасажиропотік був вищим, але з 1 вересня традиційно знизився. Якщо у будні серпня кордон перетинали 125-135 тис. осіб, то зараз - близько 105-107 тис. на день. При цьому перевага залишається на в’їзд в Україну.

Нагадаємо, з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, однак не всі змогли скористатися цією можливістю через певні обмеження.

Як повідомили у Прикордонній службі, кілька громадян отримали відмову у виїзді через перебування в розшуку. Прикордонники мають доступ до системи «Оберіг», щоб перевірити, чи не ухиляються від оновлення облікових даних.

Додамо, у Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну.

Україна військовий облік

