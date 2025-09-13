В Соломенском районе загорелась СТО – с огнем боролись два десятка спасателей

В Киеве загорелся пожар на СТО: на Окружной дороге двухэтажное здание тушили 20 спасателей и 5 единиц техники.

Вечером 12 сентября на Кольцевой дороге в Соломенском районе Киева произошел пожар в помещении станции технического обслуживания.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 22:14. Огонь вспыхнул на первом этаже двухэтажного здания.

В 23:43 пожар был локализован и ликвидирован на площади около 100 кв. м. К тушению привлекли аж 20 спасателей и 5 единиц техники.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.

