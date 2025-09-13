Практика судов
Услуги в «Дии» в шесть раз дешевле, чем офлайн: результаты исследования

14:37, 13 сентября 2025
Онлайн-сервисы «Дии» ежегодно экономят государству и украинцам миллиарды гривен — одна услуга обходится в 6 раз дешевле офлайна.
Цифровизация государственных сервисов позволяет украинцам значительно экономить время и деньги. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр Украины и Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, презентуя результаты исследования компании Civitta об эффективности 87 онлайн-услуг в приложении «Дия».

По подсчетам, только 60 базовых услуг — среди которых «еМалятко», «Дия.Подпис», автоматическое открытие ФЛП, различные справки и выписки — ежегодно экономят государству и гражданам 49 млрд грн. Если же все украинцы будут пользоваться цифровыми сервисами, потенциальный эффект может достичь 75 млрд грн.

Наибольшая выгода — это сэкономленное время. Онлайн-услуги избавляют от необходимости ехать в госучреждения, стоять в очередях и собирать документы — все можно сделать в несколько кликов.

Стоимость онлайн-услуги в «Дии» в 6 раз ниже, чем офлайн. Средняя цена офлайн-услуги составляет 1 583 грн, тогда как в «Дии» — всего 242 грн.

Федоров подчеркнул, что цифровое государство — это не только удобство и доступность 24/7, но и снижение коррупционных рисков: «получение услуг без человеческого фактора и, соответственно, без взяток и расходов на посредников».

Дия

