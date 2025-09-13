Недопуск налогового управляющего для описания имущества: какие последствия

Налоговая имеет право обратиться в суд о приостановлении расходных операций на счетах/электронных кошельках в случае недопуска для описания имущества в налоговый залог.

Налоговая служба в Полтавской области сообщает, если налогоплательщик не допускает налогового управляющего для описания имущества в налоговый залог и/или не предоставляет документов, необходимых для такого описания, налоговый управляющий составляет акт отказ.

После чего контролирующий орган обращается в суд с требованием остановить расходные операции на счетах/электронных кошельках, запретить отчуждение имущества и обязать такого налогоплательщика допустить налогового управляющего для проведения описания.

Такие ограничения действуют в день составления акта описания имущества в налоговый залог, акта об отсутствии имущества или полного погашения налогового долга.

Налоговый управляющий не позднее рабочего дня, следующего за днем ​​составления этих актов, обязан направить банкам, другим финансовым учреждениям, небанковским предоставлятелям платежных услуг, эмитентам электронных денег, а также налогоплательщику решение о составлении актов, которое является основанием для возобновления расходных операций и отмены запрета.

