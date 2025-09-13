РФ использовала газовую трубу для проникновения в район Купянска — что говорят в Генштабе ВСУ

Выход из трубопровода, по которому перемещаются оккупанты в окрестности Купянска, под контролем ВСУ, — Генштаб.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что на 13 сентября ситуация в городе Купянске и его окрестностях находится под контролем Вооруженных сил Украины. При этом в городе проводится контрдиверсионная операция.

В то же время противник продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска.

В Генштабе отметили, что выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. При этом подчеркнули, что трубопровод не ведет прямо в город.

Также в Генштабе отметили, что в районе Купянска несколько трубопроводов, три нити из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны.

В самом Купянске проводится контрдиверсионная операция, вокруг города – поисково-ударные действия.

Военные подчеркнули, что личный состав врага попадает в плен, «пополняя обменный фонд и свидетельствуя, что будут использованы против оккупантов».

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в телемарафоне также заявил, что российских оккупантов в Купянске нет, а бои ведутся только на окраинах города.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.