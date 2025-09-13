Предприятие возле линии боевых действий: разрешается ли отказать в увольнении

Из-за боевых действий в районе, где работает предприятие или учреждение, и наличие угрозы жизни и здоровью, работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе.

Трудовые отношения в условиях военного положения имеют свои особенности, особенно когда предприятие работает в районе, приближенном к боевым действиям. В таких ситуациях работники могут оказываться под прямой угрозой жизни и здоровью, что законом признается уважительным основанием для прекращения трудовых отношений.

Нормы трудового законодательства предусматривают специальные гарантии, позволяющие человеку расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе даже в сложных условиях военного положения.

Гоструда разъясняет, что статья 4 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года №2136-IX гарантирует работнику право уволиться по собственной инициативе. Это касается случаев, когда предприятие, учреждение или организация расположены в районе, где ведутся боевые действия, и существует угроза жизни и здоровью работника.

В такой ситуации человек может расторгнуть трудовой договор в срок, который сам укажет в заявлении.

В то же время закон устанавливает исключения. Работодатель имеет право отказать в увольнении, если работник принудительно вовлечен в общественно полезные работы в период военного положения.

То же касается и случаев, когда работник выполняет работы на объектах критической инфраструктуры. В таких условиях обеспечивается баланс между правом работника на увольнение и потребностями государства в функционировании важных сфер во время войны.

