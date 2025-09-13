В Одессе юноша требовал несуществующий долг и забрал документы на авто как залог – чем все завершилось

19-летний парень требовал от потерпевшего 5000 гривен несуществующего долга и запугивал его угрозами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе задержали 19-летнего парня, подозреваемого в требовании вымышленного долга у незнакомого человека. Стремление к незаконному обогащению может закончиться для юноши тюрьмой с конфискацией имущества. Об этом сообщили в полиции.

К стражам порядка обратился 21-летний одессит с заявлением, что неизвестный требует от него 5000 гривен вымышленного долга.

В ходе проверки выяснилось, что возле одной из больниц у заявителя произошел конфликт с супругой 19-летнего одессита. Женщина позвонила по телефону мужчине, и тот приехал на место, избил одессита и объявил его «должником», требуя вернуть 5000 гривен. В качестве «залога» он отобрал у потерпевшего свидетельство о регистрации транспортного средства.

В дальнейшем злоумышленник регулярно звонил по телефону жертве, угрожал расправой и назначал встречи для передачи денег. Полицейские задержали молодого человека после того, как он частями получил всю сумму и вернул документ.

В ходе следственных действий у него изъяли наличные деньги, мобильный телефон и автомобиль, которым он пользовался.

Теперь молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.