Арбузы — это вчера: время сажать бананы – Гетманцев намекнул на новую правительственную программу

Председатель финкомитета Рады намекнул, что Украине пора переходить на новый уровень — сажать бананы и даже вспомнил пример Эквадора, совершившего экономический скачок на экспорте этого фрукта.

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев вспомнил свое детство, когда даже шутка об арбузах под Киевом казалась фантастикой, хотя сейчас это обычное дело. Теперь же, говорит Гетманцев, пора переходить на новый уровень — сажать бананы.

«Эквадор, между прочим, на их экспорте сделал немалый экономический рывок. Может, и нам стоит взять на вооружение банановую стратегию?», — намекнул политик.

Он отметил, что «стоит задуматься во время рассмотрения программы действий Правительства в ближайшее время».

