Пенсионеры выехали с оккупированной территории: нужно ли проходить идентификацию

В ПФУ объяснили необходимость идентификации после выезда с оккупированных территорий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После выезда с временно оккупированной территории пенсионерам важно обеспечить непрерывность получения положенных выплат. Законодательство предусматривает определенные процедуры, направленные на подтверждение личности и проверку права на пенсию. Идентификация является необходимым механизмом, позволяющим Пенсионному фонду защитить права граждан и гарантировать им дальнейшее получение средств в новом месте жительства.

Пенсионный фонд Украины разъясняет, что после выезда с временно оккупированных территорий пенсионеры должны пройти обязательную идентификацию. Это правило касается всех, кто оставил оккупированные РФ и проживает на подконтрольной Украине территории.

Важно не только подтвердить личность, но и сообщить Пенсионному фонду о том, что никаких выплат от органов пенсионного обеспечения РФ не получается. Такой порядок установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 г. № 299. Благодаря этому обеспечивается непрерывность пенсионных выплат и защита прав граждан.

Пенсионный фонд Украины предусмотрел несколько способов прохождения идентификации в зависимости от ситуации и места нахождения личности. Самый удобный вариант – это онлайн-подтверждение через официальный сайт ПФУ или приложение «Действие».

Также можно подтвердить свое лицо в ближайшем отделении Пенсионного фонда. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.