Практика судов
  1. В Украине

Пенсионеры выехали с оккупированной территории: нужно ли проходить идентификацию

10:17, 14 сентября 2025
В ПФУ объяснили необходимость идентификации после выезда с оккупированных территорий.
Пенсионеры выехали с оккупированной территории: нужно ли проходить идентификацию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После выезда с временно оккупированной территории пенсионерам важно обеспечить непрерывность получения положенных выплат. Законодательство предусматривает определенные процедуры, направленные на подтверждение личности и проверку права на пенсию. Идентификация является необходимым механизмом, позволяющим Пенсионному фонду защитить права граждан и гарантировать им дальнейшее получение средств в новом месте жительства.

Пенсионный фонд Украины разъясняет, что после выезда с временно оккупированных территорий пенсионеры должны пройти обязательную идентификацию. Это правило касается всех, кто оставил оккупированные РФ и проживает на подконтрольной Украине территории.

Важно не только подтвердить личность, но и сообщить Пенсионному фонду о том, что никаких выплат от органов пенсионного обеспечения РФ не получается. Такой порядок установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 г. № 299. Благодаря этому обеспечивается непрерывность пенсионных выплат и защита прав граждан.

Пенсионный фонд Украины предусмотрел несколько способов прохождения идентификации в зависимости от ситуации и места нахождения личности. Самый удобный вариант – это онлайн-подтверждение через официальный сайт ПФУ или приложение «Действие».

Также можно подтвердить свое лицо в ближайшем отделении Пенсионного фонда. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду