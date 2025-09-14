Пенсіонери виїхали з окупованої території: чи потрібно проходити ідентифікацію

У ПФУ пояснили необхідність ідентифікації після виїзду з окупованих територій.

Після виїзду з тимчасово окупованої території пенсіонерам важливо забезпечити безперервність отримання належних виплат. Законодавство передбачає певні процедури, спрямовані на підтвердження особи та перевірку права на пенсію. Ідентифікація є необхідним механізмом, що дозволяє Пенсійному фонду захистити права громадян та гарантувати їм подальше отримання коштів у новому місці проживання.

Пенсійний фонд України роз’яснює, що після виїзду з тимчасово окупованих територій пенсіонери повинні пройти обов’язкову ідентифікацію. Це правило стосується всіх, хто залишив окуповані РФ та нині проживає на підконтрольній Україні території.

Важливо не лише підтвердити особу, а й повідомити Пенсійний фонд про те, що жодних виплат від органів пенсійного забезпечення РФ не отримується. Такий порядок встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299. Завдяки цьому забезпечується безперервність пенсійних виплат та захист прав громадян.

Пенсійний фонд України передбачив кілька способів проходження ідентифікації, залежно від ситуації та місця перебування особи. Найзручніший варіант — це онлайн-підтвердження через офіційний сайт ПФУ або застосунок «Дія».

Також можна підтвердити свою особу у найближчому відділенні Пенсійного фонду. З собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення.

