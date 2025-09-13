В Киеве нетрезвая женщина сбила 23-летнюю военную и скрылась с места ДТП

23-летняя военная получила травмы и была доставлена ​​в больницу.

В Киеве 44-летняя подвыпившая женщина сбила военнослужащую, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в полиции.

Авария произошла на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской.

По предварительной информации, водитель Volkswagen проигнорировала красный сигнал светофора и наехала на 23-летнюю военнослужащую.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. А водитель, по словам правоохранителей, после совершенного скрылась с места происшествия, однако вскоре ее разыскали и задержали.

Она сообщила полицейским, что за рулем якобы был ее муж, после аварии сбежавший. Однако стражи порядка выяснили другое: именно женщина управляла автомобилем и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Тест показал 3,11 промилле алкоголя.

По этому факту начато уголовное производство по статье о нарушении ПДД или эксплуатации транспорта в состоянии опьянения.

