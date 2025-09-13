В Винницкой области пьяный водитель трактора наехал на людей — есть жертвы

Два человека погибли из-за наезда нетрезвого тракториста.

В Могилев-Подольском районе Винницкой области произошло смертельное событие на территории фермерского хозяйства.

Как сообщила полиция, из-за действий нетрезвого тракториста погибли двое работников.

По данным следствия, трагедия произошла в деревне Дружба во время заготовки силоса. 58-летний водитель трактора FENDT, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух местных жителей в возрасте 58 и 65 лет.

От полученных травм мужчины скончались на месте.

Правоохранители задержали водителя. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

