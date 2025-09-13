В Винницкой области пьяный водитель трактора наехал на людей — есть жертвы

В Могилев-Подольском районе Винницкой области произошло смертельное событие на территории фермерского хозяйства.
Как сообщила полиция, из-за действий нетрезвого тракториста погибли двое работников.
По данным следствия, трагедия произошла в деревне Дружба во время заготовки силоса. 58-летний водитель трактора FENDT, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух местных жителей в возрасте 58 и 65 лет.
От полученных травм мужчины скончались на месте.
Правоохранители задержали водителя. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.