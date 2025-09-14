Практика судов
  1. В Украине

На Киевщине повреждена железнодорожная инфраструктура: поезда меняют маршруты

08:32, 14 сентября 2025
В Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное событие — поезда дальнего сообщения временно курсируют в объезд.
На Киевщине повреждена железнодорожная инфраструктура: поезда меняют маршруты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное событие, в результате которого была повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Вместе с командой «Укрзализницы» и соответствующими службами уже проводятся работы по ликвидации последствий.

Пассажирам поезда №73 «Харьков — Перемышль» организовали трансфер до Киева: часть пути автобусом, остальное — поездом, который отправился дальше измененным маршрутом.

Трем женщинам понадобилась медицинская помощь из-за острой стрессовой реакции. Их сопровождает бригада экстренной помощи в поезде до столицы.

На время восстановительных работ поезда дальнего сообщения курсируют в объезд поврежденного участка — через Мироновку или Коростень. Это приводит к отклонениям от графика, однако железнодорожники ускоряют движение и работают над обеспечением всех пересадок в ручном режиме.

Чтобы избежать утренних осложнений движения, «Укрзалізниця» организовала тактовое движение пригородных поездов до/из Боярки в течение всего воскресенья. С актуальным графиком можно ознакомиться на официальных ресурсах компании.

Работы по ликвидации последствий продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киевская область Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Когда клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с платежной картой — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что именно банк должен был подать в суд первой инстанции неоспоримые доказательства содействия клиентом незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволила инициировать платежные операции.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду