На Киевщине повреждена железнодорожная инфраструктура: поезда меняют маршруты

В Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное событие — поезда дальнего сообщения временно курсируют в объезд.

В Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное событие, в результате которого была повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Вместе с командой «Укрзализницы» и соответствующими службами уже проводятся работы по ликвидации последствий.

Пассажирам поезда №73 «Харьков — Перемышль» организовали трансфер до Киева: часть пути автобусом, остальное — поездом, который отправился дальше измененным маршрутом.

Трем женщинам понадобилась медицинская помощь из-за острой стрессовой реакции. Их сопровождает бригада экстренной помощи в поезде до столицы.

На время восстановительных работ поезда дальнего сообщения курсируют в объезд поврежденного участка — через Мироновку или Коростень. Это приводит к отклонениям от графика, однако железнодорожники ускоряют движение и работают над обеспечением всех пересадок в ручном режиме.

Чтобы избежать утренних осложнений движения, «Укрзалізниця» организовала тактовое движение пригородных поездов до/из Боярки в течение всего воскресенья. С актуальным графиком можно ознакомиться на официальных ресурсах компании.

Работы по ликвидации последствий продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время.

