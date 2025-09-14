На Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру: потяги змінюють маршрути

У Фастівському районі Київщини сталася надзвичайна подія — поїзди далекого сполучення тимчасово курсують в об’їзд.

У Фастівському районі Київської області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Разом із командою «Укрзалізниці» та відповідними службами вже проводяться роботи з ліквідації наслідків.

Пасажирам поїзда №73 «Харків — Перемишль» організували трансфер до Києва: частину шляху автобусом, решту — потягом, який вирушив далі зміненим маршрутом.

Трьом жінкам знадобилася медична допомога через гостру стресову реакцію. Їх супроводжує бригада екстреної допомоги у поїзді до столиці.

На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсують в об’їзд пошкодженої ділянки — через Миронівку або Коростень. Це призводить до відхилень від графіка, проте залізничники прискорюють рух і працюють над забезпеченням усіх пересадок у ручному режимі.

Щоб уникнути ранкових ускладнень руху, «Укрзалізниця» організувала тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З актуальним графіком можна ознайомитися на офіційних ресурсах компанії.

Роботи з ліквідації наслідків тривають і мають бути завершені найближчим часом.

