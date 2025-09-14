Практика судов
В Харькове задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве мужчины

14:12, 14 сентября 2025
В Харькове 17-летнего юношу подозревают в убийстве мужчины после конфликта во дворе многоэтажки.
В Харькове задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве мужчины
В Харькове несовершеннолетнего подозревают в умышленном убийстве 39-летнего мужчины. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Обстоятельства события

По данным следствия, вечером 12 сентября во дворе многоэтажного дома на проспекте Любови Малой компания знакомых распивала алкогольные напитки. Между 17-летним парнем и 39-летним мужчиной возник конфликт, который, по предварительным данным, имел религиозную подоплеку.

Во время ссоры подросток достал нож и нанес оппоненту три удара. Раненый еще смог пройти несколько метров, после чего упал и скончался на месте.

После совершенного подозреваемый сбежал, однако его быстро задержали правоохранители. В настоящее время прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство осуществляет группа ювенальных прокуроров Новобаварской окружной прокуратуры Харькова во главе с руководителем прокуратуры. Подростку сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

