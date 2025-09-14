У Харкові затримали 17-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві чоловіка

У Харкові 17-річного хлопця підозрюють у вбивстві чоловіка після конфлікту у дворі багатоповерхівки.

У Харкові неповнолітнього підозрюють в умисному вбивстві 39-річного чоловіка. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Обставини події

За даними слідства, ввечері 12 вересня у дворі багатоповерхівки на проспекті Любові Малої компанія знайомих розпивала алкогольні напої. Між 17-річним хлопцем та 39-річним чоловіком виник конфлікт, який, за попередніми даними, мав релігійне підґрунтя.

Під час сварки підліток дістав ніж і завдав опоненту три удари. Поранений ще зміг пройти кілька метрів, після чого впав і помер на місці.

Після скоєного підозрюваний утік, однак його швидко затримали правоохоронці. Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює група ювенальних прокурорів Новобаварської окружної прокуратури Харкова на чолі з керівником прокуратури. Підлітку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України.

