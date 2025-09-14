Мужчина хотел выехать в Бельгию с фальшивым паспортом – пограничница отказалась от 100 тысяч грн

Мужчина планировал выехать в Бельгию с поддельным документом Саудовской Аравии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пункте пропуска «Малый Березный» на границе со Словакией 33-летний житель Львова пытался незаконно пересечь границу, используя поддельный паспорт гражданина Саудовской Аравии. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сначала мужчина притворялся иностранцем и общался с пограничниками на английском языке, но после разоблачения предъявил свой настоящий украинский паспорт. Чтобы избежать ответственности, он предложил инспектору взятку в размере 100 тысяч гривен. Пограничница отказалась от денег и вызвала полицию.

Задержанный признался, что приобрел фальшивый паспорт за 550 долларов в Саудовской Аравии, где проживает его отец. По его словам, документ должен был помочь ему выехать к родственникам в Бельгию.

По факту использования поддельного документа и попытки дачи взятки против мужчины открыто уголовное производство. Нарушителю грозит ответственность в соответствии с законодательством Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.