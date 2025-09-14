Практика судов
  1. В Украине

Мужчина хотел выехать в Бельгию с фальшивым паспортом – пограничница отказалась от 100 тысяч грн

16:54, 14 сентября 2025
Мужчина планировал выехать в Бельгию с поддельным документом Саудовской Аравии.
Мужчина хотел выехать в Бельгию с фальшивым паспортом – пограничница отказалась от 100 тысяч грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пункте пропуска «Малый Березный» на границе со Словакией 33-летний житель Львова пытался незаконно пересечь границу, используя поддельный паспорт гражданина Саудовской Аравии. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сначала мужчина притворялся иностранцем и общался с пограничниками на английском языке, но после разоблачения предъявил свой настоящий украинский паспорт. Чтобы избежать ответственности, он предложил инспектору взятку в размере 100 тысяч гривен. Пограничница отказалась от денег и вызвала полицию.

Задержанный признался, что приобрел фальшивый паспорт за 550 долларов в Саудовской Аравии, где проживает его отец. По его словам, документ должен был помочь ему выехать к родственникам в Бельгию.

По факту использования поддельного документа и попытки дачи взятки против мужчины открыто уголовное производство. Нарушителю грозит ответственность в соответствии с законодательством Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Бельгия пограничники Государственная пограничная служба граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минфин предлагает выделить на ВСП в 2026 году 371 млн грн – в Высшем совете правосудия заявили, что в этой сумме не хватает еще 122 млн

В Высшем совете правосудия указали, что нужно дополнительно 38,8 млн грн на оплату труда, 6,6 млн – для обеспечения начислений на оплату труда и 62,4 млн грн – на расходы развития, в частности, капитальный ремонт.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене актов выполненных работ — экономию бизнеса оценивают в 20 млрд грн в год

Акты выполненных работ существуют только в странах постсоветского пространства.

Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа

В Верховной Раде объяснили, что Украина должна будет делать свой взнос в бюджет ЕС после вступления, но будет просить его отсрочить или уменьшить.

Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел – Верховный Суд

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством.

Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду