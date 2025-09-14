Чоловік хотів виїхати до Бельгії з фальшивим паспортом – прикордонниця відмовилася від 100 тисяч грн

Чоловік планував виїхати до Бельгії з підробленим документом Саудівської Аравії.

У пункті пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною 33-річний житель Львова намагався незаконно перетнути кордон, використавши підроблений паспорт громадянина Саудівської Аравії. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Спочатку чоловік прикидався іноземцем і спілкувався з прикордонниками англійською мовою, але після викриття пред’явив свій справжній український паспорт. Щоб уникнути відповідальності, він запропонував інспекторці хабар у розмірі 100 тисяч гривень. Прикордонниця відмовилася від грошей і викликала поліцію.

Затриманий зізнався, що придбав фальшивий паспорт за 550 доларів у Саудівській Аравії, де проживає його батько. За його словами, документ мав допомогти йому виїхати до родичів у Бельгію.

За фактом використання підробленого документа та спроби надання хабаря проти чоловіка відкрито кримінальне провадження. Порушнику загрожує відповідальність відповідно до законодавства України.

