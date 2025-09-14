Исследователь обнаружил уязвимость в функции интеграции с Gmail и календарем.

Исследователь безопасности Эито Миямура раскрыл способ, с помощью которого злоумышленники могут использовать вредоносные приглашения в Google Календарь для получения доступа к частным письмам пользователей через ChatGPT. Об этом он сообщил в социальной сети X.

По словам Миямуры, для атаки достаточно знать только адрес электронной почты жертвы. Хакер создает событие в Google Календаре со встроенными вредоносными инструкциями, которые активируются, когда пользователь взаимодействует с ChatGPT, например, спрашивая ассистента о расписании. Если ChatGPT имеет доступ к Gmail и Google Календарю, он может прочитать эти инструкции и получить доступ к личным письмам пользователя.

Уязвимость связана с функцией ChatGPT, которая позволяет интегрировать Gmail и Google Календарь для автоматических ответов на запросы, такие как «Что у меня сегодня в календаре?». Эта автоматизация создает риск так называемой «косвенной инъекции команд» (indirect prompt injection), когда помощник выполняет скрытые команды, встроенные в разрешенные данные, такие как приглашения в календаре.

Компания OpenAI отметила, что пользователи могут отключить эту функцию в настройках ChatGPT, чтобы предотвратить автоматический доступ к данным из календаря и почты. Миямура также рекомендует усилить безопасность на стороне Google: разрешать добавление событий только от знакомых контактов и скрывать отклоненные приглашения в календаре.

Эксперты по кибербезопасности подчеркивают, что эта атака не является прямым взломом ChatGPT или Gmail. Проблема заключается в уязвимости инструментов, которые работают с внешними источниками данных, где могут быть скрыты вредоносные инструкции.

