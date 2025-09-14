Практика судів
  1. В Україні

Хакери можуть прочитати пошту через ChatGPT

22:00, 14 вересня 2025
Дослідник виявив вразливість у функції інтеграції з Gmail та календарем.
Хакери можуть прочитати пошту через ChatGPT
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дослідник безпеки Еіто Міямура розкрив спосіб, за допомогою якого зловмисники можуть використовувати шкідливі запрошення в Google Календар для отримання доступу до приватних листів користувачів через ChatGPT. Про це він повідомив у соціальній мережі X.

За словами Міямури, для атаки достатньо знати лише адресу електронної пошти жертви. Хакер створює подію в Google Календарі з вбудованими шкідливими інструкціями, які активуються, коли користувач взаємодіє з ChatGPT, наприклад, запитуючи асистента про розклад. Якщо ChatGPT має доступ до Gmail і Google Календаря, він може прочитати ці інструкції та отримати доступ до особистих листів користувача.

Вразливість пов’язана з функцією ChatGPT, яка дозволяє інтегрувати Gmail і Google Календар для автоматичних відповідей на запити, такі як «Що у мене сьогодні в календарі?». Ця автоматизація створює ризик так званої «непрямої ін’єкції команд» (indirect prompt injection), коли асистент виконує приховані команди, вбудовані в дозволені дані, такі як запрошення в календарі.

Компанія OpenAI зазначила, що користувачі можуть відключити цю функцію в налаштуваннях ChatGPT, щоб запобігти автоматичному доступу до даних із календаря та пошти. Міямура також рекомендує посилити безпеку на стороні Google: дозволяти додавання подій лише від знайомих контактів і приховувати відхилені запрошення в календарі.

Експерти з кібербезпеки підкреслюють, що ця атака не є прямим зламом ChatGPT чи Gmail. Проблема полягає у вразливості інструментів, які працюють із зовнішніми джерелами даних, де можуть бути приховані шкідливі інструкції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хакер ChatGPT

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції