В Карпатах грозы, в Киеве солнечно – как начнется новая неделя в Украине

На западе Украины ожидаются дожди, в остальной части страны – без осадков.

В понедельник, 15 сентября, в западных регионах Украины, в частности в Закарпатье и Карпатах, ожидаются умеренные дожди, местами значительные, кое-где с грозами, тогда как на остальной территории страны осадков не предвидится. Об этом сообщила Украинская гидрометеорологическая служба.

Ветер в понедельник будет преимущественно юго-восточным со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 8 до 13°C, на морском побережье – от 14 до 19°C. Днем столбики термометров покажут 20–25°C, на западе страны – 16–21°C. В Киеве осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 7–12 м/с, температура ночью 11–13°C, днем 21–23°C.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самая высокая температура в Киеве 15 сентября была зафиксирована в 1903 году – 30,0°C, а самая низкая ночью – 1,8°C в 1925 году.

Во вторник, 16 сентября, в Украине преимущественно сухая погода, только в западных областях днем возможны кратковременные дожди. На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер будет преимущественно юго-западным, со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит 8–13°C, на юге страны – до 16°C, днем – 20–25°C, в западных областях – 16–21°C. В Киеве осадков не ожидается, ветер юго-западный, 7–12 м/с, температура ночью 11–13°C, днем 23–25°C.

